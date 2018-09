In einer Zeitung würde wohl auch dieser Artikel mit der Überschrift „In eigener Sache“ versehen werden… 😉

Vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich den Community Management Blog unter der Domain community-management.de gestartet. In den darauf folgenden Jahren hat sich daraus ein digitales Leitmedium zum Thema Community Management entwickelt. Darauf bin ich schon ein wenig stolz!

In den letzten Jahren hat sich mein beruflicher Fokus stark verschoben, mittlerweile kümmere ich mich um das Innovationsmanagement in der IT eines führenden Finanzdienstleisters.

Darunter hat auch dieser Blog gelitten. Sicherlich gibt es zahlreichen Evergreen Content, allerdings finde ich schon seit längerem (leider!) nicht mehr die Zeit, aktuelle Entwicklungen im Bereich Community Management und Social Media aktiv hier im Blog zu begleiten.

Daher möchte ich mich gerne vom Community Management Blog trennen. Da alleine die Domain und die durchaus noch beachtliche Reichweite (im letzten Jahr immerhin noch über 3.000 Nutzer) einen echten Wert darstellen, möchte ich den Blog inkl. Domain auch nicht verschenken sondern verkaufen. Zum Gesamtpaket gehört auch noch der Twitter-Account @community_mngt mit über 1.000 Followern und die Facebook-Page CommunityManagementBlog mit ca. 275 Fans.

Es würde mich sehr freuen, wenn sich für community-management.de auf diesem Weg einen neuer Inhaber finden würde, der den Blog in bewährter oder neuer Form weiterführen möchte.

Fragen beantworte ich jederzeit gerne: Entweder hier im Blog oder per E-Mail an info@langwasser.de. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn das Angebot an den ein oder anderen Interessenten weitergeleitet werden würde.

Ergänzung vom 09.09.2018:

Technisch basiert der Blog auf WordPress in der aktuellsten Version. D.h. keinerlei technische Altlasten und mittlerweile auch eine mobiloptimierte Version. 🙂